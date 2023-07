Für Südostlink investiert Netzbetreiber 50 Hertz Millionen in Wolmirstedt. Der Bau zeigt einmal mehr: Wolmirstedter Umspannwerk gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Stadt etabliert sich weiter als Drehkreuz für Strom .

Strom: 50Hertz investiert Millionen in Wolmirstedt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Die Energiewende nimmt in Wolmirstedt Gestalt an. Wortwörtlich. Netzbetreiber 50 Hertz investiert an diesem Standort Millionen. Größter Bau sind die Hallen für den Konverter des Südostlinks, aber es gibt auch ein neues Regionalzentrum. Und dafür wurde ein besonderes Richtfest gefeiert.