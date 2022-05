Sturm: Lebensgefahr auf dem Friedhof in Wolmirstedt

Einige Frühjahrsstürme haben in den vergangenen Wochen Wolmirstedt und seine Ortsteile heimgesucht. In der Nacht zu Samstag soll ein besonders schweres Kaliber durch die Region fegen. In der Stadt sieht man sich gewappent. Unterdessen bleiben die Friedhöfe gesperrt. Dort herrscht Lebensgefahr.

Wolmirstedt - Mehr als zehnmal ist allein am Donnerstag die Ortsfeuerwehr Wolmirstedt zu unwetterbedingten Einsätzen in der Stadt ausgerückt. Auch die Rettungskräfte in Farsleben waren wegen eines umgestürzten Baumes einmal im Einsatz. Für die ehrenamtlichen Kräfte ein hartes Stück Arbeit. „Dementsprechend war vor allem ab den Abendstunden Regeneration für uns angesagt“, erzählt Ortswehrleiter Marko Reinhardt. Vor allem die Arbeit mit der Kettensäge sei sehr kräftezehrend. „Zum Glück haben wir mehrere gut ausgebildete Motorkettensägenführer um die Männer und Frauen im Extremfall austauschen zu können.“ Zwar hatte man sich auf das Unwetterereignis eingestellt, aber nicht mit so vielen Einsätzen gerechnet. Für die kommende Nacht und den Folgetag wolle man vorbereitet sein.