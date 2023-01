Das Angebot der Tagespflege „Bördeblick“ in Niederndodeleben wird gut angenommen. Jetzt ist es mit einem zweiten Standbein ergänzt worden.

Tagespflege in Niederndodeleben baut Angebot aus

Zur Tagespflege gehören ein Abhol- und Bringeservice und neu auch eine Betreuung in hauswirtschaftlichen und privaten Angelegenheiten.

Niederndodeleben - Die Arbeit mit alten und hilfsbedürftigen Menschen stellt in der heutigen Zeit eine ganz besondere Herausforderung dar. Die Menschen werden älter, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, doch an allen Ecken und Enden fehlt es an Pflegepersonal, solider finanzieller Ausstattung und Zeit.