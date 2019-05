"B-fragt" heißt die neue Veranstaltungsreihe im Wolmirstedter Bürgerhaus. Moderator Wolfgang Buschner befragte auch Kabarettist Pölitz.

Wolmirstedt l Wolmirstedts Bürgermeisterin Marlies Cassuhn trinkt jeden Sonntag früh mit ihrem Mann Uwe Hübner Sekt. Pech nur, wenn das Amt gerade in dieser Zeit ruft, beispielsweise weil die Feuerwehr Florianstag feiert. An solchen Sonntagen bleibt die Flasche zu.

Schranke-Vereinsvorsitzende und SPD-Stadträtin Christina Laqua setzt andere Prioritäten. Sie mag Reha-Sport und Kreuzfahrten. Selbst, wenn diese Schiffsreisen jäh am Mittelmeer enden, weil die Sonnencreme komische gesundheitliche Reaktionen auslöst.

Pölitz lässt sich nicht rauslocken

Beide Frauen gestanden in der Talkrunde, für sie gebe es Schöneres, als die Kommunalpolitik. Für Marlies Cassuhn sei Politik Tagesgeschäft, Christina Laqua lebt darin ihre Lust am Einmischen aus. Trotzdem: Christina Laqua liest viel lieber Kindern vor, Marlies Cassuhn widmet sich gern der Kultur.

Bilder Christina Laqua mag Kreuzfahrten. Foto: Gudrun Billowie



Marlies Cassuhn mag Sekt am Sonntag. Foto: Gudrun Billowie



Die Kultur brachte der dritte im Bunde, Kabarettist Hans-Günther Pölitz, in den Schlosskeller. Der zeigt sich geübt im Umgang mit Moderatorenfragen und ließ sich privat nur wenig aus der Reserve locken. Angesichts der politischen Großlage gestand er jedoch, es werde immer schwerer, Satire zu machen, weil die echten politischen Akteure mittlerweile selbst viel zu oft Realsatire verzapfen. Das erschrecke ihn manchmal, aber an seiner Berufung hält er unbeirrt fest: „Ich bin sehr dankbar, weil Beruf und Hobby bei mir übereinstimmen.“

Wolfgang Buschner agierte als Moderator, daher leitet sich auch der Name dieser neuen Veranstaltungsreihe ab. B, also Buschner, fragt. Gut 80 Gäste waren in den Schlosskeller gekommen. Wolfgang Buschner versprach zu Beginn: „Im zweiten Teil geht es auch um Sex.“

Tragen Sie Jogginganzüge?

Der wurde dann tatsächlich behandelt, allerdings eher literarisch. Darüber hinaus wollte Buschner von seinen Gästen wissen, ob sie Jogginganzüge trügen, an Klassentreffen teilnehmen und was sie beruflich ursprünglich werden wollten. Und er fragte, warum Marlies Cassuhn nach ihrer Hochzeit ihren Namen behalten habe. Das habe sie kürzlich sogar ändern wollen, plaudert die Bürgermeisterin aus dem Nähkästchen, doch das habe ihr Mann nicht gewollt. Warum nicht? „Herr Hübner fährt gern mit Frau Cassuhn weg.“

Übrigens sei Herr Hübner noch nicht dabeigewesen, wenn sich seine Frau mit anderen AmtsträgerInnen trifft. „Dabei könnte er dann mit Professor Sauer (dem Mann von Angela Merkel) am Damenprogramm teilnehmen“, witzelte Hans-Günther Pölitz. Vielleicht im blauen Anzug von Joop, den Herr Hübner sich zulegen wollte, wenn Frau Cassuhn die Wahl gewinnt. Hat sie. Der Anzug fehlt. Noch.