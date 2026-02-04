Der neue Betreiber der Total-Tankstelle in Wolmirstedt hat ein schweres Erbe übernommen. Er soll Tankgutscheine einlösen, die er nicht ausgestellt hat.

Die Total-Tankstelle in Wolmirstedt hat einen neuen Betreiber. Der hat inzwischen einen Hermes-Shop integriert und die Waschanlage erneuert.

Wolmirstedt. - Die Total-Tankstelle in Wolmirstedt hat seit dem 4. Dezember 2025 einen neuen Betreiber. Er sieht sich mit Problemen konfrontiert, die vor seiner Zeit entstanden sind. Kunden haben es schwer, bestimmte Tankgutscheine einzulösen. Doch eine minimale Chance gibt es noch.