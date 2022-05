Tempo-Limit in Colbitz - Schwellen sollen Autos bremsen

Das Schild an der Einmündung zum Wiesenweg in Colbitz zeigt klar an: Hier befinden sich die Verkehrsteilnehmer in einer Spielstraße. Doch die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit wird nur selten eingehalten.

Colbitz - Auch wenn man es dem Wiesenweg in Colbitz nicht gleich ansieht, so ist er doch eine vielbefahrene Straße. Der Grund dafür ist, dass der Weg in Richtung Ortsausgang zu Kindertagesstätte und Grundschule führt. So werden hier in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag die Kinder mit dem Auto in die Einrichtungen gebracht oder abgeholt. Aber dies nur selten in der vorgeschriebenen Geschwindigkeit.