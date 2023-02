Eigentlich hätte im Wolmirstedter Teppichleichen-Prozess am Montag, 27. Februar, das Urteil gesprochen werden sollen. Allerdings ist es anders gekommen.

Nach Tötungsdelikt in Wolmirstedt

Jawad H. soll im Juli 2022 einen Mann in Wolmirstedt getötet haben. Seit dem 18. Januar dieses Jahres muss er sich deswegen vor dem Landgericht Magdeburg verantworten.

Wolmirstedt - Im Juli 2022 stirbt ein junger Mann in einer Wohnung in der Wolmirstedter Heinrich-Heine-Straße. Die Polizei kann auch schnell einen Tatverdächtigen ermitteln. Seit Mitte Januar wird ihm der Prozess gemacht. Doch nach vielen Prozesstagen am Landgericht Magdeburg steht noch immer ein großes Warum.