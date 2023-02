Das Sportlerheim des FSV Barleben soll, wenn alles gut geht, am 25. Februar 2023 eröffnen. Noch laufen die Restarbeiten. Vor allem die Außenanlagen müssen noch hergerichtet werden. Im März wird auch noch die erste Rate für den Kredit des Vereins fällig.

Wolmirstedt - Noch sieht es ziemlich wüst am Anger in Barleben aus. Wo vor einigen Monaten noch das altehrwürdige Sportlerheim des FSV Barleben stand, entsteht nun ein multifunktionales Gebäude. Die beteiligten Akteure hoffen auf ein schnelles Bauende – die erste fällige Zahlung für das Millionenprojekt rückt nämlich in greifbare Nähe.