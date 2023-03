Wolmirstedt - Erkrankt ein Kind an Krebs, ist das für die Familie ein Schock. Was folgt, ist der Kampf gegen bösartige Krebszellen, aber auch gegen die finanzielle Ungewissheit. Viele Eltern, die ihrem Kind beistehen, können oft über lange Zeit den Beruf nicht voll ausüben. Das hat Folgen, die der Verein „Blaue Nase hilft“ abfedern will. In Wolmirstedt scheint das gelungen.

