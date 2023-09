Für die Elbe-Heide wird am 15. Oktober ein neuer Verbandsgemeindebürgermeister gewählt. Amtsinhaber Thomas Schmette tritt nicht mehr an. Im Interview blickt er zurück.

Das Holzhaustheater Zielitz gehört zu den wesentlichen Maßnahmen in der Elbe-Heide.

Elbe-Heide - Er hat die Geschicke der Verbandsgemeinde Elbe-Heide mehr als 20 Jahre lang geprägt: Erst als Verwaltungsamtsleiter, später als Verbandsgemeindebürgermeister. Thomas Schmette hat Fusionen begleitet, heutige Strukturen mit aufgebaut. Jetzt widmet er sich neuen Aufgaben. Im Interview erzählt er, was erreicht werden konnte, was liegen blieb und was er seinem Nachfolger – oder seiner Nachfolgerin – wünscht: