Traditionsbetrieb aus Lindhorst baut in Barleben eigene Schaubäckerei auf

Barleben

In Barleben wird aktuell an jeder Ecke gebaut, meist handelt es sich hierbei um den Ausbau des Breitbandnetzes oder die Beseitigung von Straßenschäden. Aber auch hinter den Fassaden wird viel getan. So auch im Breiteweg. In der Hausnummer 154 laufen aktuell die Arbeiten für ein ganz besonderes Objekt. „Wir möchten hier eine Schaubäckerei realisieren“, erklärt David Bahrendt. Er führt seit 2011 das Geschäft der Mühlenbäckerei in Lindhorst. Allerdings ist auf den ersten Blick noch nicht viel zu erkennen, auch wenn die Planungen schon seit einigen Jahren laufen.

200 Jahre alter Backofen ziert Backstube

2017 wurde das Herzensprojekt endgültig auf den Weg gebracht. Damals bekam das Traditionsunternehmen vom Barlebens damaligen Bürgermeister Franz-Ulrich Keindorff die Schlüssel für ehemalige Bäckerei Hühnerbein überreicht. An das alte Handwerk will Bahrendt nun anknüpfen und vor allem die hohe Kunst des Backens mit der Öffentlichkeit teilen. „Wenn wir hier fertig sind, werden uns die Menschen beim Backen quasi über die Schulter schauen können. Herzstück des Unterfangens sei dabei die altehrwürdige Backstube. Hier steht ein Ofen des Unternehmens „H. Bodendorf Backofen Magdeburg“. „Allerdings ist sein Alter unklar“, gibt David Bahrendt zu bedenken. „Wir haben lediglich einen Reparaturbeleg von 1831 für ihn gefunden.“ Es sei also davon auszugehen, dass der überdimensionale Backofen etwa 200 Jahre alt sei.

„Wir werden den Ofen aber nur freitags und samstags laufen lassen.“ Es sei einfach ein extrem großer Aufwand diesen zu unterhalten. „Alleine für das Anfeuern benötigen wir etwa drei bis vier Raummeter Holz“, ergänzt Bahrendts Bruder Angelo. Der 24-jährige soll der Leiter neuen Barleber Backstube werden. „Hier soll zukünftig nicht nur die Schaubäckerei entstehen, sondern auch Verkaufsbereich mit Café.“ Rund 20 Plätze seien im vorderen Teil des Gebäudes geplant. Hinter dem Haus solle zudem eine Art Biergarten entstehen. „Der Clou ist, das unsere Besucher dann durch bodentiefe Fenster in die Backstube schauen können“, verrät Angelo Bahrendt.

Stollen aus Barleben für Barleben

Aktuell laufen im Breiteweg 154 die typischen Bauarbeiten. So werden zur Zeit die Fenster eingesetzt. Als nächstes stehen Rohbau und Installationsarbeiten an. „Wenn wir gut sind, werden wir schon im Dezember das erste mal backen“, erklärt David Bahrendt. Damit wolle man dann auch den Barleber Stollen realisieren. Bis es soweit sei, sei aber noch einiges zutun. Rund 200.000 Euro investiert das Traditionsunternehmen aus Lindhorst in die neue Schaubäckerei. „Das Geld dafür kommt aus Eigenmitteln. Einen Kredit wollten für unser Herzensprojekt nicht aufnehmen.“

Auch Barlebens Bürgermeister Frank Nase ist von dem Projekt überzeugt. „Das ist ein zusätzlicher Tourismusanreiz für unsere schöne Gemeinde“, erklärt er beim Vorort-Termin. Besonders für Radtouristen sei so eine Schaubäckerei eine schöne Sache. Auch die Bahrendt-Brüder sind dieser Meinung. „Wir werden bei den aktuellen Bauarbeiten bereits entsprechende Anschlüsse realisieren, welche später für das Aufladen von Elektrorädern genutzt werden können. Auch der Bürgermeister sieht hierin Potenzial. „Wir werden entsprechend prüfen, inwieweit wir auch in Barleben solche Ladestationen realisieren können.“

Zum zukünftigen Angebot möchte Angelo Bahrendt noch keine ganz konkreten Angaben machen. „Neben dem Stollen wird es auf jeden Fall Brot aus der Barleber Produktion geben. Viele Produkte werden wir aber auch aus unserem Hauptsitz in Lindhorst anliefern lassen.“ Auf jeden Fall dürfen sich die zukünftigen Besucher auf die gewohnt leckere Qualität freuen.