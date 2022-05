Trauerhalle im Wolmirstedter Ortsteil Mose bleibt ohne Strom

Wolmirstedt - In den Friedhof Mose wurde in den vergangenen Jahren Geld investiert. Ein neuer Weg zur Trauerhalle wurde angelegt, eine Urnengemeinschaftsanlage eingerichtet. Doch noch sind Wünsche offen. „Wir hätten gern einen Stromanschluss in der Trauerhalle“, bekräftigt Ortsbürgermeister Marco Röhrmann. Dieser Wunsch wurde der Ortschaft schon mehrfach abgeschlagen. Auch in diesem Jahr bleibt die Trauerhalle noch ohne Strom.