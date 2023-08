Deutschlandweit mangelt es an Kita-Plätzen. In Wolmirstedt sind sogar noch welche frei. Diese Rolle könnten dabei die Kita-Beiträge spielen, die in Wolmirstedt im Vergleich zum Rest von Sachsen-Anhalt mit am höchsten ausfallen.

Die Gebühren für die Betreuung in der Krippe sind in Wolmirstedt besonders hoch.

Wolmirstedt - Mama und Papa gehen arbeiten und das Kind derweil in die Kita. So läuft es in den meisten Familien. Trotz des permanenten Ausbaus der Kita-Plätze ist deutschlandweit die Nachfrage immer noch größer als das Angebot. Laut einer Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linken fehlen bundesweit 378 000 Plätze. Davon 291 000 in der Altersklasse eins bis drei (Krippe) und 87 000 bei den Drei- bis Sechsjährigen (Kindergarten). In Wolmirstedt sieht es bei den freien Plätzen besser aus. Nicht aber bei den Kita-Gebühren.