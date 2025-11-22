weather wolkig
Nach Anschlag in Magdeburg Trotz strengerer Sicherheitsvorschriften: Barleber Weihnachtsmarkt findet statt

Vom 5. bis 7. Dezember lockt der Adventsmarkt mit Programm, Weihnachtsmann und kulinarischen Genüssen auf den Parkplatz Nord neben der Mittellandhalle.

Von vs/spt 22.11.2025, 09:00
In Barleben wird am Freitag, 5. Dezember 2025 der Weihnachtsmarkt eröffnet.
In Barleben wird am Freitag, 5. Dezember 2025 der Weihnachtsmarkt eröffnet. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Trotz strenger Sicherheitsvorschriften können sich Gäste auch in diesem Jahr auf dem Barleber Weihnachtsmarkt vergnügen. Das hat Wolfgang Buschner, Vorsitzender des Vereins „Mehrgenerationenzentrum“, mitgeteilt. Dazu laden die Organisatoren vom 5. bis 7. Dezember auf den Parkplatz Nord neben der Mittellandhalle ein.