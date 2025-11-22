Nach Anschlag in Magdeburg Trotz strengerer Sicherheitsvorschriften: Barleber Weihnachtsmarkt findet statt
Vom 5. bis 7. Dezember lockt der Adventsmarkt mit Programm, Weihnachtsmann und kulinarischen Genüssen auf den Parkplatz Nord neben der Mittellandhalle.
22.11.2025, 09:00
Barleben - Trotz strenger Sicherheitsvorschriften können sich Gäste auch in diesem Jahr auf dem Barleber Weihnachtsmarkt vergnügen. Das hat Wolfgang Buschner, Vorsitzender des Vereins „Mehrgenerationenzentrum“, mitgeteilt. Dazu laden die Organisatoren vom 5. bis 7. Dezember auf den Parkplatz Nord neben der Mittellandhalle ein.