Vom 5. bis 7. Dezember lockt der Adventsmarkt mit Programm, Weihnachtsmann und kulinarischen Genüssen auf den Parkplatz Nord neben der Mittellandhalle.

In Barleben wird am Freitag, 5. Dezember 2025 der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Barleben - Trotz strenger Sicherheitsvorschriften können sich Gäste auch in diesem Jahr auf dem Barleber Weihnachtsmarkt vergnügen. Das hat Wolfgang Buschner, Vorsitzender des Vereins „Mehrgenerationenzentrum“, mitgeteilt. Dazu laden die Organisatoren vom 5. bis 7. Dezember auf den Parkplatz Nord neben der Mittellandhalle ein.