Tunnelbau in Wolmirstedt: Bürger können vorher fragen

Die Schranken am Bahnübergang Bahnhofstraße sollen künftig noch weniger oben sein.

Wolmirstedt - Der geplante Tunnel unter den Bahnschienen in der Bahnhofstraße erhitzt weiterhin die Gemüter. Das wissen auch die Planer der Bahn und laden deshalb zu einer Informationsveranstaltung ein. Am Donnerstag, 21. September, um 17.30 Uhr steht das Projektteam in der Museumsscheune Rede und Antwort. Bürger sind jedoch bereits im Vorfeld gefragt.

Die Informationsveranstaltung beginnt mit einem Einstiegsvortrag, anschließend haben Bürger die Möglichkeit, an mehreren Ständen ihre Fragen zu stellen. Damit sich das Projektteam gut vorbereiten kann, werden Fragen bereits im Vorfeld per der E-Mail an OstkorridorNord@deutschebahn.com entgegengenommen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Der Bau des Tunnels sowie eine schienenbegleitende Lärmschutzwand im Stadtgebiet unter den Bahnschienen gehört zum Projekt „Ostkorridor Nord“. Das Ziel ist es, durch modernste Technik und engere Taktik mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen und den mitteldeutschen Raum stärker an die Nordseehäfen anzubinden.

Mehr Güterverkehr auf der Schiene geht mit längeren Schrankenschließzeiten einher. Ist der Bahnübergang Bahnhofstraße derzeit tagsüber 22 und nachts 35 Minuten pro Stunde geschlossen, sollen es im Jahr 2030 bereits tagsüber 30 und nachts 52 Minuten sein. Eine neue Lösung für den Autoverkehr ist unumgänglich.

Die Bürgerinitiative „Ostumfahrung. Jetzt!“ setzt jedoch auf die Nordostspange, eine Umfahrung, die etwa in Höhe des Umspannwerks beginnt und auf die Glindenberger Chaussee führt. Dessen Finanzierung ist allerdings unklar.

Gibt es einen Tunnel, fürchtet die Bürgerinitiative unter anderem, dass Wolmirstedt am erhöhten Verkehrsaufkommen „erstickt“, besonders, wenn die A14 fertiggestellt ist, sie sorgen sich auch, dass die mindestens dreijährige Tunnelbauzeit erhebliche Probleme im Verkehrsfluss mit sich bringt und dass Starkregen im Tunnel schwer ablaufen kann.