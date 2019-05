Ringreiten, Hindernisspringen und Kegelfahren haben am 1. Mai zahlreiche Besucher nach Samswegen gelockt. Insgesamt gab es 60 Starts.

Samswegen l Die Bedingungen seien ideal gewesen, sagt Dirk Schröder vom Reit- und Fahrverein Samswegen. Es sei nicht zu warm gewesen, und auch der Wind habe den Veranstaltern diesmal keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Für noch mehr Freude habe die Zahl der Teilnehmer gesorgt. Bei ihrer Reitveranstaltung zum Saisonauftakt zählten die Pferdesportler insgesamt mehr als 60 Starts und damit mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Die Teilnehmer kamen dabei aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus. „Wir sind sehr, sehr zufrieden“, resümiert Dirk Schröder.

Auf dem Reitplatz am Waldrand zeigten am Morgen zunächst die E- und A-Springer ihr Können. Insgesamt 43 Teilnehmer gingen an den Start, um mit ihren jungen Pferden über Hindernisse zwischen 65 und 80 Zentimetern Höhe zu springen. Gewonnen haben Marie Fehlhauer vom Reitverein Eimersleben und Christian Bauske, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Samswegen.

Beim Ringreiten galt es, im Galopp mit einer Lanze kleine Ringe aufzuspießen. 19 Teilnehmer versuchten ihr Glück, darunter sieben Kinder. Aus Sicherheitsgründen durften diese langsamer reiten. Gewonnen hat das Ringreiten ebenfalls Christian Bauske, der mit seinem Wallach „Armani“ an den Start gegangen war. Beim Ringfahren mit Ein- oder Zweispännern siegten Henry Liebe vom Reitverein Colbitz und Mirko Schröder aus Samswegen.

Bilder Viele Zuschauer verfolgten das Geschehen auf dem Reitplatz am Waldrand von der Tribüne aus. Foto: Vivian Hömke



Auch Zweispänner, also kleine Kutschen mit zwei Pferden, waren in Samswegen beim Kegelfahren in Aktion zu sehen. Foto: Vivian Hömke



Einen weiteren tierischen Wettkampf gab es beim Hähnekrähen, das in Kopperation mit dem Samsweger Kleintierzuchtverein „Taubenthal 1958“ am frühen Morgen veranstaltet worden war. In der Kategorie Zwerghühner krähte der Hahn von Holger Weniger am lautesten, bei den Großhühnern das Tier von Andreas Zimmermann.