Über die Kita Groß Ammensleben weht die Richtkrone

Groß Ammensleben - Gut 50 Gäste haben sich am Dienstagnachmittag auf der Baustelle der neuen Kita auf der Domäne in Groß Ammensleben zusammengefunden. Gemeinsam mit Vertretern der Gemeindeverwaltung haben Planer, Handwerker, Politiker sowie Mütter mit ihren Kindern Richtfest gefeiert. Damit sind die Rohbauarbeiten nun so gut wie abgeschlossen.

Bis 30. Juni soll alles fertig sein

Nach dem Richtspruch eines Zimmermanns war Gemeindebürgermeister Stefan Müller gefordert. Ziel: Mit möglichst wenigen Hammerschlägen den letzten Nagel im Dachgebälk versenken. Anschließend dankte der Rathauschef den Ingenieuren und Handwerkern für die bisher geleistete Arbeit und wünschte den künftigen Nutzern, dass sie sich in ihren neuen Zuhause wohlfühlen mögen. Kurz fiel die Rede aus, als wenn keine Zeit zu verlieren wäre.

Tatsächlich ist Eile geboten, soll die Kita wie geplant ab 30. Juni bezogen werden können. So will es der Fördermittelgeber. Doch seit Beginn der Maßnahme kommt es immer zu Verzögerungen.

Rückblick: Nach mehr als elf Jahren Debatte war am 6. April des vergangenen Jahres der offizielle Spatenstich erfolgt. Zuvor war in der Einheitsgemeinde verhandelt, gerungen, geplant und wieder verworfen worden. Im Jahr 2010 hatte sich der Gemeinderat entschlossen, einen zukunftstauglichen Kita-Neubau für 120 Kinder in Auftrag zu geben. Schließlich wurde im Jahr 2015 sowie ein Jahr später mehrheitlich im Gemeinderat beschlossen, die Kitas Groß Ammensleben, Klein Ammensleben und Gutenswegen zusammenzulegen und dafür auf dem Gelände der Domäne in Groß Ammensleben ein neues Gebäude zu errichten.

Bürgermeister Stefan Müller schlug den letzten Nagel ins Dachgebälk. Foto: Sebastian Pötzsch

Aufgrund dieser Beschlüsse hatte die Gemeinde einen Fördermittelantrag über das Programm „Stark III“ eingereicht. Ende 2020 ging der Bescheid ein. Einen Monat darauf hatten sich die Ratsmitglieder mehrheitlich für die Annahme von 2,5 Millionen Euro entschieden. Auf Grund der Größe des Vorhabens wurde anschließend die sachsen-anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft (Saleg) als Projektsteuerer ins Boot geholt.

Noch am Tag des ersten Spatenstichs im April 2021 hatte dann endlich ein Bagger mit seiner Arbeit begonnen. Über mehrere Wochen wurde die Baugrube ausgehoben. Dabei erschwerten große Findlinge den Aushub.

Dann passierte lange Zeit nichts. Aufgrund des weltweiten Mangels konnte der Stahl für die Armierungen des Betonfundamentes nicht beschafft werden. Erst Anfang August begannen die Arbeiten an der Bodenplatte. Einen Monat später liefen die Maurerarbeiten an.

Das nächste Kapitel wurde Mitte Januar in Angriff genommen: der Bau des Dachstuhls auf dem vorderen, dem sichtbaren Gebäudeflügel. Mit dem sogenannten Krüppelwalmdach wird dem Denkmalschutz Rechnung getragen, schließlich soll sich die künftige Kita in das historische Umfeld der ehemaligen Domäne, die auch mal Kloster war, einfügen. Die beiden anderen Flügel werden ein Flachdach bekommen. Alle drei Dächer sind zwar abgedichtet. Nun müssen noch das Krüppelwalmdach mit Ziegeln gedeckt und die Flachdächer mit Dämmung und Folien versehen werden.

Doch haben die Planer und Handwerker mit weiteren Verzögerungen zu kämpfen. So sind die längst bestellten Fenster noch nicht eingetroffen. „Wegen Materialengpässen kann der Hersteller nicht liefern“, erklärt Projektsteuerer Kevin Rudolph von der Saleg. Doch nur wenn das Gebäude dicht ist, kann der Innenausbau beginnen. Als Zwischenlösung müssen die Öffnungen nun mit Folie abgedichtet werden.

Geplante Baukosten nicht zu halten

Damit können bald die Arbeiten im Gebäudeinneren beginnen. Ab Ende Februar starten die Elektroarbeiten und sowie die Installationen von Heizung, Sanitär und Lüftung. Auch der Estrich soll alsbald gegossen werden. Daneben sind Innenputz und Trockenbau fest als die nächsten Schritte eingeplant.

Derweil waren auch die Mitglieder des Gemeinderates nicht untätig. Am Dienstagabend beschlossen sie im nichtöffentlichen Teil der ersten Sitzung des neuen Jahres die Vergabe von Leistungen weiterer Gewerke.

So bleiben den beteiligten Planern und Handwerkern nur noch viereinhalb Monate Zeit. „Das ist schon recht sportlich. Die Gewerke müssen jetzt ineinandergreifen, alles muss passen“, sagt Kevin Rudolph. Doch das sei für ihn überhaupt nicht ungewöhnlich. Die veranschlagten Baukosten von vormals rund 3,41 Millionen Euro seien wegen der gestiegenen Baupreise jedoch nicht zu halten.