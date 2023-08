Schon mehrfach in diesem Sommer musste die Feuerwehr in Groß Ammensleben wegen Überflutungen ausrücken. Bemängelt wird von allen Seiten die vernachlässigte Pflege des Vorflutbeckens. Doch die Ursache zu beheben dürfte sich schwierig gestalten.

Überflutete Straßen in Groß Ammensleben - und kein Ende in Sicht

Groß Ammensleben - Unwetter und starke Regenfälle haben in den vergangenen Wochen immer wieder reißende Wassermassen und Schlamm in Groß Ammensleben verursacht. Vollgelaufene Keller, kurzzeitig gesperrte Straßen und entnervte Anwohner waren die Folge. „Beim letzten Mal vor wenigen Tagen ist das Wasser sogar bis runter zur Kreisstraße gelaufen und stand am Bahnübergang so hoch, dass keine Autos mehr fahren konnten“, sagt Ortswehrleiter Martin Kutscha.