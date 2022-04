Überraschende Finanzspritze für Barleber Kinderfördervereine

Die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Barleben kann sich über zusätzliche Gelder freuen. Was sie mit dem Geld anfangen, wissen sie bereits.

Barleben - Die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Barleben kann sich über zusätzliche Gelder freuen. So haben der Bürgermeister Frank Nase (CDU) und Sascha Pilz von den Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) jüngst zwei Spendenschecks überreicht. Empfänger von jeweils 1635 Euro waren der Kinder- und Jugendförderverein Barleben sowie der Kinderförderverein Ebendorf. Die Gelder stammen aus einer finanziellen Zuwendung in Höhe von insgesamt 3270 Euro an die Gemeinde.