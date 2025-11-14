Ungewöhnlicher Einsatz Überraschung zwischen Leben und Tod: Wenn die Fehlgeburt keine ist
Daniel Säuberlich arbeitet seit 15 Jahren im Rettungsdienst. Die Zeit verbindet er mit vielen Einsätzen und aufregenden Momenten. Überraschen kann da nicht mehr viel - außer, der Notruf einer Fehlgeburt entpuppt sich als einer der bewegendsten Augenblicke seiner Arbeit.
14.11.2025, 16:00
Wolmirstedt. - Unfälle, Notfälle und Katastrophen: Für die meisten Menschen ist es eine Ausnahmesituation, wenn sie mit einem Notruf zu tun haben. Für Daniel Säuberlich ist das Alltag. Der 41-Jährige arbeitet als Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Magdeburg (ASB Magdeburg) in der Wolmirstedter Rettungswache. In 15 Jahren Rettungsdienst hat er viel erlebt. Und trotzdem gibt es Momente, die auch ihn noch überraschen können.