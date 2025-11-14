Daniel Säuberlich arbeitet seit 15 Jahren im Rettungsdienst. Die Zeit verbindet er mit vielen Einsätzen und aufregenden Momenten. Überraschen kann da nicht mehr viel - außer, der Notruf einer Fehlgeburt entpuppt sich als einer der bewegendsten Augenblicke seiner Arbeit.

Überraschung zwischen Leben und Tod: Wenn die Fehlgeburt keine ist

Daniel Säuberlich arbeitet seit 15 Jahren im Rettungsdienst. Hier hat er nicht nur seine Frau Sarita kennengelernt, beide haben bei ihrer Arbeit in der Rettungswache schon viele emotionale Momente erlebt.

Wolmirstedt. - Unfälle, Notfälle und Katastrophen: Für die meisten Menschen ist es eine Ausnahmesituation, wenn sie mit einem Notruf zu tun haben. Für Daniel Säuberlich ist das Alltag. Der 41-Jährige arbeitet als Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Magdeburg (ASB Magdeburg) in der Wolmirstedter Rettungswache. In 15 Jahren Rettungsdienst hat er viel erlebt. Und trotzdem gibt es Momente, die auch ihn noch überraschen können.