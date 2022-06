Ukrainerinnen finden in Ebendorf Unterschlupf

Sie lebten in Frieden und Glück, planten ihre Zukunft, arbeiteten, lernten, studierten. Doch mit dem Krieg wurde ihr Leben über Nacht auf den Kopf gestellt. Vor wenigen Tagen haben fünf Frauen und Mädchen aus der Ukraine in Ebendorf bei Verwandten Zuflucht gefunden.

Ebendorf - Das Haus von Roman und Lesya Meier und ihren drei Kindern in der Magdeburger Straße in Ebendorf ist nicht sehr groß und noch immer ist der Hausherr, der bei Euroglas in Haldensleben arbeitet, mit Umbau und Verschönerung im Gange. Trotzdem hat das Ehepaar, das seit 2007 in dem Dorf wohnt, Platz gemacht für fünf Flüchtlinge aus der Ukraine. Allesamt Verwandte von Frau Meier: Ihre Mutter Halyna (76), ihre Cousinen Ludmila (45) und Yulia (41) und deren Töchter Alina (19) und Daria (15).