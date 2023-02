Wolmirstedt - Der Streit um den geplanten Stadionneubau geht in eine neue Runde. Nun will die UWG-WWP-Fraktion, bestehend aus Klaus Mewes und Frank Meyer, eine Bürgerbefragung ankurbeln. Die Fragen sollen lauten: Sind Sie für den Neubau eines Sportstadions in der Samsweger Straße? Und: Sind Sie für die Sanierung und Modernisierung des traditionsreichen Küchenhornstadions? Ob es zu einer Bürgerbefragung kommt, wird wohl am Donnerstagabend im Stadtrat entschieden.