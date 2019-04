Platznot in Wolmirstedts Schulen. Im kommenden Schuljahr müssen einige Klassen des Gymnasiums an anderer Stelle unterrichtet werden.

Wolmirstedt l Als Ausweichobjekt für einige Klassen des Gymnasiums ist die ehemalige Harnisch-Schule vorgesehen. Grund sind Bauarbeiten im Kurfürst-Gymnasium, die im Juli 2019 beginnen sollen. Der Landkreis hat Fördermittel aus dem StarkIII-Programm bekommen, das eine energetische Sanierung von Schulen unterstützt. Deshalb werden im Kurfürst-Gymnasium für etwa 3,2 Millionen Euro Fenster, Heizungen und Regeltechnik, Lüftungstechnik sowie ein Teil der Elektroanlage erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis ins nächste Jahr dauern.

Schulleiter und der Landkreis arbeiten an einem Plan, wie der Unterricht in der Harnisch-Schule fortgesetzt werden kann. In dem Gebäude lernen bereits die fünften bis siebten Klassen der Gemeinschaftsschule „Johannes Gutenberg“, weil deren Schulhaus längst nicht mehr für Grund- und Gemeinschaftsschule ausreicht. Ab dem kommenden Schuljahr wird es dort noch enger, da die ersten Abiturklassen aufwachsen. Das Problem ist seit Jahren bekannt, seit Jahren wird um eine Lösung gerungen, bisher ohne Erfolg. Nun soll dem Kreistag im Mai eine Beschlussvorlage vorgelegt werden.