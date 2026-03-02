weather heiter
  4. Radwegplanung in Barleben: Und wieder die Kastanien: Neue Variante für Barleber Breiteweg

Radwegplanung in Barleben Und wieder die Kastanien: Neue Variante für Barleber Breiteweg

Die Planungen zum Ausbau des Breitewegs Süd-Süd in Barleben werden seit Jahren immer wieder geändert. Nun steht erneut eine Modifikation zur Debatte. Warum noch immer zwei alte Kastanien damit zu tu haben und was auf Radfahrer zukommt.

Von Sebastian Pötzsch 02.03.2026, 10:00
Dieses Jahr wird es nichts mehr mit der Sanierung des südlichsten Abschnittes des Breitewegs in Barleben. Im nächsten Jahr werden dann wohl endlich die Bagger anrücken. Insgesamt 1,4 Millionen Euro sind im Haushalt eingestellt.
Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Schon lange soll der südlichste Abschnitt des Breitwegs in Barleben saniert werden. Die Vorplanung wurde von den Gemeinderäten beschlossen, doch wegen der Haushaltssperre konnte im vergangenen Jahr der Bau nicht begonnen werden. Nun wird erneut umgeplant.