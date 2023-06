Jugendhilfe und Schule Unsichere Zukunft für Schulsozialarbeit in Wolmirstedt

In den vergangenen Jahren hat die Schulsozialarbeit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Doch kaum ein anderer Job ist so unsicher wie dieser. Ein Wolmirstedter Schulleiter und Verbände plädieren für die Verstetigung des Berufs.