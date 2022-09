Arbeit in Afrika Ute Moritz aus Wolmirstedt arbeitet für Herzensprojekt im Senegal

Ute Moritz hat ihr Glück im Senegal gefunden. Mit ihrem Assistenten war sie nun mehrere Wochen in Deutschland unterwegs. Auch in ihrer alten Heimat Wolmirstedt machte sie Halt und berichtete vom aktuellen Stand ihrer Arbeit in dem afrikanischen Land.