Vahldorfer Kinder gestalten ihren Spielplatz

Kinder in Vahldorf konnten während des Weihnachtsmarkts über die Zukunft ihres Spielplatzes abstimmen. Zur Auswahl standen drei Geräte. Das Ergebnis steht fest.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Vahldorf konnten Kinder über neue Geräte für ihren Spielplatz votieren. Jonas Schmidt hat als Erster abgestimmt.

Vahldorf - Die erste Abstimmung von Kindern in der Niederen Börde über neue Geräte für einen Spielplatz ist erfolgreich verlaufen. Das hat Daniela Baars, Leiterin des Fachdienstes „Bürgerdienste“ der Gemeindeverwaltung, mitgeteilt. Demnach haben sich an dem Voting während des Weihnachtsmarktes in Vahldorf 30 Mädchen und Jungen beteiligt.