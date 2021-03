In Wolmirstedt haben unbekannte Täter ein CDU-Wahlkreisbüro und einen Supermarkt attackiert. Der Staatsschutz ermittelt.

Wolmirstedt l Im Wolmirstedter Zentrum ist es in der Nacht zum Freitag, 26. März 2021, zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen in zwei Fällen übernommen. Betroffen ist unter anderem der ehemalige Innenminister von Sachsen-Anhalt Holger Stahlknecht (CDU).



Wie die Polizei in Haldensleben am Freitagvormittag mitteilte, sei man am Morgen in die Julius-Bremer-Straße sowie die August-Bebel-Straße gerufen worden. Gegen 7.15 Uhr hatte ein Passantin an einem Wahlkreis Büro der des CDU Kreisverbandes Landkreis Börde blaue Farbschmierereien entdeckt und die Polizei gerufen. Bisher unbekannte Täter hatten an die Schaufensterscheibe des Hauses, wo unter anderem auch der ehemalige Minister für Inneres und Sport Holger Stahlknecht (CDU) sein Büro hat, Parolen geschmiert. „Die Täter haben dort ein Hakenkreuz an die Fensterscheibe geschmiert“, erklärt Polizeisprecher Matthias Lütkemüller. Außerdem seien Schriftzüge mit dem Inhalt „Adolf Hitler“ und „AfD“ angebracht worden.



Schaufensterscheibe mit Stift beschmiert

Kurz zuvor waren die Polizeikräfte bereits zu einem Supermarkt in die Julius-Bremer-Straße gerufen worden. „Hier wurde ebenfalls eine Schaufensterscheibe mit einem blauen Stift beschmiert“, so Lütkemüller weiter. Hier hatten Unbekannte unter anderem die Schriftzüge „326 Die Gang“, „Nutten“, „Geschlossen wegen Corona“ und „Verpisst Euch“ aufgemalt. Auf ein herausgerissenes Hinweisschild sei zudem ein Hakenkreuz aufgebracht worden. Bereits wenige Stunden nach dem Bekanntwerden der Angriffe, waren die Schmierereien bereits entfernt worden. „Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte gehen wir davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt“, so Lütkemüller



Neben der Kriminalpolizei des Polizeireviers Börde, ermittle nun auch der polizeiliche Staatsschutz wegen Sachbeschädigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Sollten die Täter ermittelt werden können, erwartet diese für letzteres Delikt ein hohe Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis drei Jahren. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03904/7480 entgegen.