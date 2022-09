Arbeitseinsatz Verein investiert das „Trinkgeld“ für den Sportplatz in Dolle

Längst denkt in Dolle niemand mehr an den alten heruntergekommenen Sportplatz. Längst ist daraus Dank der Arbeit des Heimatvereins ein Platz für die Dorfgemeinschaft geworden. Nächster Höhepunkt: In etwa einer Woche fährt hier sogar eine Seilbahn.