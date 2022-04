Vereine wollen das Kalibad Zielitz mit einem großen Fest am 30. April eröffnen

Noch ist kaum Wasser im Becken des Schwimmbades in Zielitz, dennoch war am 5. April das Kalibad gut besucht. Über ein duzend Zielitzer trafen sich hier, um die letzten Vorbereitungen für das Fest der Vereine abzuschließen.

Zielitz - Während noch das Wasser in das große Becken des Kalibades läuft, tummeln sich schon einige Zielitzer auf dem Gelände: Es sind die Vertreter der zahlreichen Vereine der Gemeinde, die am Dienstagabend auf dem Areal „ihre Reviere“ abstecken. „Das ist das große Finale der Vorbereitungen für das Fest der Vereine“, sagt Gemeinderat und Mitorganisator Stefan Crackau. Am 30. April soll damit das Kalibad in die Saison 2022 starten. Bei freiem Eintritt können sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm gespannt sein.