An Wolmirstedts Bahnhof tauchen immer neue Probleme auf. Erst sind die Aufzüge kaputt, nun sollen Rollstuhlfahrer den Weg zwischen Aufzug und Bahnsteig nicht nutzen.

Wolmirstedt - Mit der Barrierefreiheit am Wolmirstedter Bahnhof ist es verflixt. Erst verzögert sich der Baubeginn für die Aufzüge um mehrere Jahre, dann gibt es endlich Aufzüge und schon nach kurzer Zeit stehen sie still. Nun fahren sie wieder, doch Rollstuhlfahrer kommen offenbar trotzdem nicht zum Bahnsteig. Auch der Durchgang nach Glindenberg zeigt sich merkwürdig. Was ist da los?