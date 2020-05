Bei einem Unfall in Dolle wurde eine Frau verletzt. Foto: Polizeirevier Börde

In Dolle (Landkreis Börde) kam es zu einem Unfall, bei dem sich eine Autofahrerin verletzte und ins Krankenhaus musste.

Dolle (vs) l Auf dem Heimweg kam am Sonnabend (9. Mai) eine 62-jährige Autofahrerin gegen 15.30 Uhr in Dolle (Landkreis Börde) zu weit nach links auf die Fahrbahn und stieß mit einem dort parkenden Fahrzeug zusammen.

Dabei wurde sie leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.