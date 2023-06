Normalerweise stellen Jugendliche bei ihrer Gemeinde einen Antrag auf finanzielle Förderung von Projekten. In Dahlenwarsleben stellte die Gemeinde bei den Jugendlichen einen Antrag. Die ganze Geschichte.

Verkehrte Welt in Dahlenwarsleben

Dahlenwarsleben - Die Kassen der Kommunen sind leer. Dahlenwarsleben geht nun einen ungewöhnlichen Weg, um Vorhaben umzusetzen . Warum die Jugendlichen den Ortschaftsrat finanziell unterstützen sollen.

Auf dem Dorfplatz „Am Plan“ in Dahlenwarsleben herrscht an diesem Nachmittag typisch dörfliche Ruhe. Das Thermometer zeigt knapp 28 Grad Celsius an. Der Bäcker hat schon geschlossen. Nur wenigen...