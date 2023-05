Die Vorlesezeit in der Wolmirstedter Stadtbibliothek wird von ehrenamtlichen Vorlesepaten gestaltet. Die haben Lust auf Geschichten.

Vorlesepatinnen schenken Kindern in Wolmirstedt Geschichten

Wolmirstedt - Dienstags und donnerstags heißt um 16.30 Uhr in der Bibliothek: Vorlesezeit für Kinder. Bisher haben die Bibliotheksmitarbeiterinnen Janina Freimann und Jeannine Löffler Bücher vorgestellt, nun legen sie diese Aufgabe in die Hände ehrenamtlicher Lesepatinnen. Die haben große Lust darauf und so waren die Vorlesetermine schnell aufgeteilt. Wie bereiten sich die Patinnen auf diese Aufgabe vor?