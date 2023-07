In Wolmirstedt hat die Deutsche Glasfaser mit ihren Hausbegehungen für die Anschlüsse begonnen. Zur Vorsicht ruft jetzt die Polizei auf. Denn in Stendal sind Betrüger unterwegs.

Roland Waleska machte am Infotermin in Wolmirstedt auf die Möglichkeit zur Überprüfung der Mitarbeiterausweise aufmerksam.

Wolmirstedt/Stendal - Derzeit laufen in Wolmirstedt die Hausbesichtigungen für den Anschluss an das Glasfasernetz. Das könnte auch Betrüger auf den Plan rufen, warnt die Polizei. Zuletzt ist das in den vergangenen Tagen in Stendal geschehen. Dabei lässt sich die Identität der Glasfaser-Mitarbeiter auf einfache Weise bestätigen.