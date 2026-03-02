Ein entdeckter Film brachte eine Wolmirstedter Historikerin auf die Befreiung eines KZ-Zugs bei Farsleben. Ein Vortrag in Gutenswegen soll das historische Ereignis und seine Bedeutung erklären.

Der gestrandete Zug von Farsleben wird Themas eines Vortrags in Gutenswegen sein.

Gutenswegen - Der Heimat- und Kulturverein Gutenswegen macht den gestrandeten Zug von Farsleben zum Thema eines Vortragsabends. So wartet am Donnerstag, 12. März, Anette Pilz mit Details zu dem Ereignis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs auf.