Der Wolmirstedter Wahlausschuss hat das Ergebnis der Kommunalwahl festgestellt. Zwei Kandidaten nehmen ihr Mandat nicht an.

Wahlausschuss stellt fest: Amtliches Endergebnis der Kommunalwahl CDU (3814 Stimmen, 7 Sitze): Gerhild Schmidt (608 Stimmen), Swen Pazina (345), Uwe Claus (299), Dirk Hummelt (284), Mirko Gellert (272), Reiner Osinsky (221), Fritz-Georg Meyer (220), Nachrücker: Hans-Peter Freimann (191) AfD (2514 Stimmen, 5 Sitze): Felix Zietmann (923), Mathias Knispel (638), Rainer Schmidt (377), Britta Allendez (139), Sarah Friedrich (135), Nachrücker: Inis Neubert (122) Linke (1507 Stimmen, 3 Sitze): Hans-Rüdiger Lautner (309), Robert Grafe (228), Thomas Spelsberg (180) Nachrücker: Armin Bartz (149) SPD (2543 Stimmen, 5 Sitze): Waltraud Wolff (724), Nico Henning (432), Jörg Bonewitz (322), Heinz Maspfuhl (303), Christina Laqua (221), Nachrücker: Andy Opitz (214) Grüne (738 Stimmen, 1 Sitz): Ursula Kaiser-Haug (260), Nachrücker: Thomas Schlenker (233) FDP (340 Stimmen, 1 Sitz): Sean Winkler (164) Nachrücker: Helmut Möhring (100) KWG Börde (1835 Stimmen, 3 Sitze): Mike Steffens (348), Rebecca Lange (168), Steffen Rustenbach (156) Nachrücker: Guido Kratzenberg (133) UWG (584 Stimmen, 1 Sitz): Klaus Mewes (298) Nachrücker: Franziska Mewes (169) FUWG (328 Stimmen, 1 Sitz): Rudolf Giersch (141) Nachrücker: Knut Hörnig (59), Frank Tuchen (59) (Stimmengleichheit, bei Bedarf entscheidet das Los) WWP (724 Stimmen, 1 Sitz): Frank Meyer (168) Nachrücker: Rainer Wielinski (91) Wahlbeteiligung: 43,3 Prozent

Wolmirstedt l Die 28 Sitze im neuen Stadtrat sind verteilt, ebenso die Sitze in den Ortschaftsräten. Der Wahlausschuss hat das Ergebnis bestätigt. Dennoch werden nicht alle Kandidaten ihren Platz im Stadtrat einnehmen. Sebastian Filipp von der Partei Die Linke hat sein Mandat nicht angenommen, dafür rückt Thomas Spelsberg nach.

Frank Meyer statt Kirsten Riemann

Kirsten Riemann von der Wolmirstedter Wählergemeinschaft Plan B wurde sowohl in den Stadtrat als auch in den Elbeuer Ortschaftsrat gewählt und nimmt beide Mandate nicht an. Dafür rückt Frank Meyer in beiden Gremien nach.

Kirsten Riemann hat bei der Stadtratswahl mit 465 Stimmen fast dreimal so viele wie Frank Meyer (168) bekommen. Ihre Entscheidung, das Mandat trotzdem nicht anzunehmen, erklärt sie so: „Es war überraschend für mich, so viele Stimmen zu bekommen. Damit habe ich nicht gerechnet.“ Kirsten Riemann betreibt eine logopädische Praxis, außerdem bedarf ihre Mutter der Pflege. Frank Meyer ist ihr Lebenspartner und beide hatten die Hoffnung, zwei Sitze zu erreichen und die Arbeit im Stadtrat gemeinsam anzugehen. „Allein kriege ich das mit meiner Praxis und meiner Mutter nicht gewuppt und ich denke, dass ich mit gutem Gewissen und Überzeugung meinen Sitz an Frank geben kann.“

Ablehnung aus Enttäuschung

Sebastian Filipp lehnt sein Mandat aus Enttäuschung über das Wahlverhalten der Bürger ab. Ihn befremde die Stärke, mit der die AfD in den Stadtrat einzieht. Er sagt auf Volksstimme-Nachfrage: „Die AfD ist stark genug, Anträge einzubringen und die Sitzungsarbeit massiv zu stören. Ich denke, dass andere mehr Nerven haben, sich damit auseinanderzusetzen.“

Alle anderen Kandidaten haben ihre Mandate angenommen. Das geschieht automatisch, sofern sie nicht innerhalb eine Woche nach der Wahl das Mandat ablehnen. Für die Ablehner gilt: „Wer das Mandat einmal zurückgegeben hat, kann diese Entscheidung später nicht wieder rückgängig machen“, stellt Wahlleiter Dirk Illgas klar.

Die Stadtratssitze wurden auf die zehn Parteien und Wählergemeinschaften prozentual des Wahlergebnisses verteilt. Die Sitze innerhalb dieser Parteien und Wählergemeinschaften gehen an die Männer und Frauen, die die meisten Stimmen bekommen haben. Nachrücker sind also die mit den nächstmeisten Stimmen. „Auch die werden mitveröffentlicht“, erklärt Wahlleiter Dirk Illgas.

Wahl ordnungsgemäß gelaufen

Ansonsten sei die Wahl ordnungsgemäß verlaufen, teilt der Wahlleiter mit. Das gilt auch, obwohl die Auszählung im Wahllokal Harnisch-Schule in der Nacht gegen 3 Uhr unterbrochen und am nächsten Tag fortgeführt wurde. Auch alle betreuten Personen waren wahlberechtigt, niemand wurde von der Wahl ausgeschlossen. So ein Fall hatte bei der Bürgermeisterwahl für monatelange Irritationen gesorgt.

Probleme mit Internetseite

Ein Manko merkte Wahlausschussmitglied Michael Langrock dennoch an. Das betraf die Veröffentlichung der Wahlergebnisse auf der Internetseite der Stadt. Dort war nicht erklärt worden, warum auch am nächsten Morgen nur neun von zehn Wahllokalen ausgezählt waren. „Ein Satz dazu hätte gereicht“, sagt Michael Langrock, „auch, um Spekulationen vorzubeugen“ Später waren auf der Internetseite zudem falsche Stimmenanzahlen aufgetaucht, die erst nach Stunden korrigiert worden waren. Das im Rathaus vorliegende und in der Volksstimme veröffentlichte Ergebnis war jedoch korrekt.

Ob die Wahl gültig ist, entscheidet der neue Stadtrat in seiner konstituierenden Sitzung am 2. Juli. Für das neue Gremium werden schon jetzt Allianzen für gemeinsame Fraktionen geschmiedet. In der vergangenen Wahlperiode hatten die SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine Fraktion gebildet, außerdem die FUWG und die UWG. Die neuen Konstellation werden im neuen Stadtrat bekannt gegeben.