Warme Temperaturen: Schwimmbadsaison soll noch diese Woche in Wolmirstedt beginnen

Am Samstag wird das Schwimmbad in Wolmirstedt für die bevorstehende Saison geöffnet. Zur Erleichterung von Verwaltung und Besuchern gibt es im wesentlichen keine Einschränkungen im Bäderbetrieb mehr. In den vergangenen Wochen wurden die letzten Restarbeiten für die Eröffnung durchgeführt.

Wolmirstedt - Die letzten Tage zeigte der Mai bereits, was in ihm steckt. Herrlich blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Bereich. Doch bei den ersten warmen Tagen des Jahres hilft nicht nur die erfrischende Wirkung eines Waffeleises, sondern auch der Sprung ins kühle Nass. Am Samstag soll das Schwimmbad in Wolmirstedt wieder geöffnet werden. Dafür wurde in den letzten Wochen hart gearbeitet.