Warum das Museum in Wolmirstedt keine Spenden mehr für den Flohmarkt annimmt

Das Museum in Wolmirstedt will mit einem Flohmarkt ein wichtiges Projekt finanzieren. Die für einen Flohmarkt bestimmten Sachspenden haben die Erwartungen der Initiatoren bei weitem übertroffen.

Wolmirstedt - Am 7. November soll vor dem Museum in Wolmirstedt ein kleiner Flohmarkt stattfinden. Dazu hatten das Museum sowie der Heimat- und Kulturverein zu Sachspenden aus der Bevölkerung aufgerufen. „Danke für die Spenden, aber mit so einer großen Resonanz haben wir nun wirklich nicht gerechnet“, gibt Anette Pilz zu. Vom Porzellanset für Kinder über Blumenvasen bis hin zum großen Heimatgemälde sei alles mögliche dabei gewesen. Auch Weihnachtsschmuck habe seinen Weg zum Flohmarkt gefunden. Nun aber bittet das Museumsteam die Wolmirstedter, nichts mehr vorbeizubringen.