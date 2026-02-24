weather wolkig
  4. Vogel des Jahres: Warum das Rebhuhn geschützt werden muss

Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) Barleben lädt zum Vortrag über das Rebhuhn ein. Im Mittelpunkt: Wie der Hühnervogel geschützt und ausgewildert wird.

Von Sebastian Pötzsch 24.02.2026, 10:00
Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026. Während eines Vortrags in Barleben wird über ein Schutzprojekt in Sachsen-Anhalt berichtet. Symbolfoto: Thomas Tobis

Barleben - Der Vogel des Jahres 2026 steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Naturschutzbundes (Nabu) in Barleben. Nadine Schubert vom Förderverein „Großtrappenschutz“ Sachsen-Anhalt wird morgen im ehemaligen Gemeindesaal in der Mittellandhalle in Barleben Interessantes über das Rebhuhn berichten. Warum das Tier nur noch so selten in der Natur zu finden ist ...