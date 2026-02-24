Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) Barleben lädt zum Vortrag über das Rebhuhn ein. Im Mittelpunkt: Wie der Hühnervogel geschützt und ausgewildert wird.

Barleben - Der Vogel des Jahres 2026 steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Naturschutzbundes (Nabu) in Barleben. Nadine Schubert vom Förderverein „Großtrappenschutz“ Sachsen-Anhalt wird morgen im ehemaligen Gemeindesaal in der Mittellandhalle in Barleben Interessantes über das Rebhuhn berichten. Warum das Tier nur noch so selten in der Natur zu finden ist ...