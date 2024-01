Loitsche/Magdeburg - Dietmar Neubauer ist 80 Jahre alt und könnte im Schaukelstuhl sitzen. Stattdessen steht er tagtäglich in seiner Werkstatt und baut hübsche Dinge aus Holz. Die verkauft oder verschenkt er zugunsten kranker Kinder. Was ihn antreibt? Leuchtende Augen. Die fand er auf der Kinderstation im Klinikum Olvenstedt.

„Die Arbeit mit dem Holz und für die Kinder hält mich am Leben“, sagt Dietmar Neubauer. Der Loitscher hat im August seinen 80. Geburtstag gefeiert und in den vergangenen Monaten ordentlich an Gewicht zugelegt. Nicht, weil er dicker geworden ist, sondern weil sich Muskeln gebildet haben. Viele Muskeln. „So fit wie jetzt habe ich mich lange nicht gefühlt.“

Dank an die Fühchenstation

Hammer, Säge, Feile sind die Werkzeuge, mit denen Dietmar Neubauer tagtäglich hantiert. Aus Holz fertigt er Hasen, Eulen und Vogelhäuser. Die verkauft er auf Märkten zugunsten kranker Kinder. Darüber hinaus überzeugt er Bürger und Unternehmen, für kranke Kinder zu spenden. Er versinkt gern tief in seiner herausfordernden Arbeit. Steht das Essen auf dem Tisch, muss seine Frau laut nach ihm rufen.

Neuerdings baut er Störche. Die drängten sich auf, seit er sich entschieden hat, der Kinderstation des Klinikums Olvenstedt einen Besuch abzustatten. Es war ihm ein Bedürfnis, Danke zusagen, denn er hat in seiner Familie erlebt, wie sehr sich dort um Kinder gekümmert wird, die viel zu früh auf die Welt kommen. „Meine Enkelin ist jetzt 17 Jahre alt und ein schönes und intelligentes Mädchen.“ Daran habe die Betreuung auf der Frühchenstation vor 17 Jahren großen Anteil.

Inspiriert vom privaten Glück

Dieses Opa-Glück hat Dietmar Neubauer inspiriert, der Kinderstation nun etwas zurückzugeben. Die Holzstörche sind bemalt und lackiert, ein Kuschelschaf ergänzt die hölzerne Runde und an jeder Figur baumelt ein Band – an jedes Band sind Geldscheine geknotet, insgesamt 2.000 Euro.

„So eine große Spende bekommen wir selten“, freut sich Dr. Matthias Heiduk, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Olvenstedt. Denn auch ein Klinikum benötigt Spenden, da die Kassen nicht für alles aufkommen, was im Klinikalltag benötigt wird. Er weiß auch schon, wofür ein Großteil des Geldes ausgegeben wird, und zwar für ein digitales Verbindungsstück. Das fehlt noch, um die Befunde der Elektroenzephalographie, kurz EEG, auf digitalem Weg an alle Beteiligten zu übermitteln. Ein EEG wird beispielsweise aufgezeichnet, wenn Verdacht auf Epilepsie besteht.

Geld dient der Kinderstation

Das alles erklärt Dr. Matthias Heiduk ausführlich. Dietmar Neubauer freut das: „Ich mag es, wenn ich weiß, wo das Geld bleibt und wenn es Kindern hilft.“ Das kann der Chefarzt garantieren.

Nach der Spendenübergabe gibt es noch eine Extra-Führung durch die Flure der Kinderstation Olvenstedt, die keineswegs weiß und abweisend wirken, sondern ganz im Sinne Till Eulenspiegels gestaltet sind. Dessen Geschichten wurden bereits im 16. Jahrhundert aufgeschrieben und in mehrere Sprachen übersetzt. Im Buch wird berichtet, wie Till Eulenspiegel die Magdeburger zum Narren hielt, als er ihnen vorgaukelte, dass er fliegen könne.

„Wir haben das Konzept zusammen mit dem Künstler entwickelt“, erzählt Dr. Matthias Heiduk. Der Narr wurde auf den Flur-Bildern der Olvenstedter Kinderstation in das heutige Magdeburg eingefügt, es wirkt, als hätte Till Eulenspiegel das Hundertwasserhaus kennengelernt.

2.000 Euro sorgen für leuchtende Augen

Dietmar Neubauer spürt, wie gut die 2.000-Euro-Spende ankommt. Überall, wo Chefarzt Matthias Heiduk, Dietmar Neubauer und die Holzstörche auftauchen, leuchten Augen der Mitarbeiterinnen. Dietmar Neubauer strahlt und weiß, wofür er die vergangenen Wochen gearbeitet hat. „Es ist schön, dass mir so viel Freundlichkeit entgegengebracht wird.“

Am Ende wird er noch vom leitenden Neonatologen, Oberarzt Dr. Hannes Stradmann, auf der Frühchen-Intensivstation begrüßt. Der berichtet von Eltern, die in den Zimmern mit ihren Winzlingen kuscheln. Jeder Besucherblick verbietet sich dabei von selbst, doch bei Dietmar Neubauer steigen Erinnerungen hoch. „So ist auch meine Enkelin ins Leben gekommen, immer ganz nah bei ihrer Mutter, hier auf der Frühchenstation.“ Am 10. August startet in Loitsche eine weitere Benefizveranstaltung, wie bereits 2023.