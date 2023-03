Ganz Samswegen scheint dieser Tage auf den Beinen zu sein. Grund ist der erste Ostermarkt am kommenden Sonnabend. Doch nicht allein deshalb hat sich das Dorf herausgeputzt.

Ostermarkt in Samswegen

Doris Nikoll, Esther Kunkel und Anja Schmidt (von links) begutachten als Jury die schönsten Vorgärten in Samswegen und Bleiche. Die Sieger werden wärend des Ostermarktes am Sonnabendnachmittag geehrt.

Samswegen - Es ist ein frühlingshafter Nachmittag in Samswegen. Kohlmeisen und Amseln zwitschern von Dächern und Bäumen und die Sonne strahlt von blauem Himmel herab. Im Kommunikationsweg inmitten des Dorfes ist eine Gruppe Frauen unterwegs. In den Händen halten sie Klemmbretter und Kugelschreiber. Plötzlich halten die Damen vor einem Vorgarten an und mustern das Kleinod.