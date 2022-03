Warum eine rote Bank in Wolmirstedt Gewalt an Frauen verhindern soll

Am 8. März wird der Weltfrauentag gefeiert. Auch in Wolmirstedt wurde der Tag begangen. Allerdings gab es nicht nur schöne Blumen, sondern auch ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

In Wolmirstedt wurde am Internationalen Frauentag auf das Thema „Gewalt gegen Frauen" aufmerksam gemacht. Die Schüler und Schülerinnen ließen als mahnendes Zeichen rote Ballons in Herzform mit Botschaften aufsteigen.

Wolmirstedt - Rote Ballons in Herzform schweben am Dienstagvormittag über den Boulevard in Wolmirstedt. An ihnen sind kleine Botschaften und Friedenstauben befestigt. Was im ersten Moment nach einer schönen Aktion zum Weltfrauentag ausschaut, hat einen sehr ernsten Hintergrund.