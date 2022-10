Warum entfernt nach einem Unfall in Wolmirstedt niemand das Blut?

Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag, 7. Oktober. Ein Kradfahrer verunglückte in der Heinrich-Heine-Straße. Die Unfallspuren waren auch Tage später zu sehen.

Die Blutspruren nach dem Unfall in der Heinrich-Heine-Straße wurden tagelang nicht beseitigt.

Wolmirstedt - Der Unfall in der Nacht zum Freitag war schwer, ereignete sich in der Heinrich-Heine-Straße. Polizei und Krankenwagen waren vor Ort, der Verunglückte verlor viel Blut. Das wurde nicht entfernt, sodass Freitagfrüh Kinder auf dem Schulweg an der Unfallstelle vorbeigingen. Warum hat sich niemand um die Blutflecken gekümmert?