Autofahrer ärgern sich in Wolmirstedt über Knöllchen, doch nicht alles ist erlaubt. Welche Probleme gibt es in der Stadt und wie lassen sie sich lösen?

Wolmirstedt - Das größte Verkehrschaos erlebt Wolmirstedt wohl am Wendekreis am Gymnasium. Vor allem vor Schulbeginn und nach Unterrichtsschluss sind dort mehr Autos und Busse unterwegs, als die Sackgasse verkraften kann. Am Ende einer anderen Sackgasse befinden sich die Kitas „Ohrespatzen“ und „Pusteblume“. Auch dort werden zu bestimmten Zeiten „Knöllchen“ verteilt. Was läuft da schief?