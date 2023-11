Wer am Wochenende spontan Bahnfahren möchte, hat es am Wolmirstedter Bahnhof mitunter schwer, eine Fahrkarte zu bekommen. Wie fahren Reisende trotzdem nicht schwarz?

Warum Fahrkartenkaufen für Senioren in Wolmirstedt manchmal schwer ist

Wolmirstedt. - Wer an Wochenenden in Wolmirstedt in den Zug steigen möchte, hat mitunter ein Problem. Streikt der Fahrkartenautomat, ist es unmöglich, eine Fahrkarte zu bekommen. Es sei denn, Reisende nutzen ihr Handy. Wer jedoch kein Internet hat, muss wählen: Nach Hause gehen und auf die Fahrt verzichten oder Schwarz fahren.