Noch in diesem Sommer soll die Ohre im Bereich der Amtsbrücke ein neues Gesicht bekommen. Warum das nötig ist und welche Vorbereitungen begonnen haben.

Wolmirstedt - Noch ist die Ohre gut gefüllt, der Fluss lässt sich hinter der meterhohen Brennnesselwand erkennen. In wenigen Tagen werden die Brennnesseln mannshoch gewachsen sein. Doch was lebt in der Ohre, welche Note geben Wissenschaftler dem Fluss?