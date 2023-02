Bevölkerungsschutz Warum in Barleben bei Magdeburg zukünftig deutlich mehr Sirenen vor Katastrophen warnen werden

In der Gemeinde Barleben sind einige Sirenen im Ernstfall so gut wie gar nicht hörbar. Nun will die Gemeindeverwaltung gegensteuern und aufrüsten. Neben Sirenen ist ein weiteres Warnmittel geplant.