Warum in Barleben in diesem Jahr noch Wahlen stattfinden werden

In Barleben soll es zukünftig einen Kinderrat und einen Jugendrat geben. Das war auf gemeindepolitischer Ebene festgelegt worden. Sozialarbei- terin Sabine Unze soll das Projekt in der Gemeinde auf den Weg bringen. Noch in diesem Jahr soll es Wahlen geben.

Sabine Unze ist für einen Kinder- und Jugendrat. Die Spaltung in zwei Gremien sieht sie kritisch. Im Oktober sollen die Wahlen für 1400 Kinder und Jugendliche in der Gemeinde stattfinden.

Barleben - In Barleben soll ein Kinder- und Jugendrat gebildet werden. Wenn es um die Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen in Barleben und seinen Ortsteilen geht, dann sind diese bislang vor allem auf einen wohlgesonnenen Vertreter im Gemeinderat und den Ausschüssen angewiesen. Nun soll die Jugend wieder selber an der politischen Willensbildung teilnehmen. Allerdings sind die Rahmenbedingungen alles andere als günstig. So hat der Gemeinderat Anfang dieses Jahres entschieden, dass aus einem Gremium zwei gemacht werden sollen. So sollen Kinder und Jugendliche zukünftig getrennt beraten und entscheiden.