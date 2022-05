Warum in Wolmirstedt ein Paradies für Bienen und andere Insekten entsteht

An der Gutenberg-Schule haben viele Schüler einen grünen Daumen. Im Rahmen eines Projekttages wurde jetzt nicht nur das Gelernte umgesetzt, sondern auch noch ein kleines Stück Wolmirstedt ökologischer und schöner gestaltet.

An der dreieckigen Grünfläche neben der Gutenberg-Schule soll die Insektenwiese entstehen. Dafür stand ein gesamter Projekttag zur Verfügung. Studentinnen aus Halle begleiten das Umweltprojekt.

Wolmirstedt - „Genau das richtige Wetter für ein bisschen Gartenarbeit“, freut sich Kathrin Flügel, als sie die letzten Aufgaben für die kommenden Stunden vergibt. Ausnahmsweise muss dafür an diesem Tag mal nicht im Klassenraum gepaukt, sondern an der frischen Luft angepackt werden. Flügel ist an der Gutenberg-Schule Lehrerin für Biologie und leitet dementsprechend auch den Ökologie-Kurs. Dessen Schüler und Schülerinnen dürfen nun ihr erlerntes Fachwissen anwenden.